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احترق بالكامل.. العثور على 300 جثة متحللة في مجمع الشفاء

Lebanon 24
01-04-2024 | 02:09
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أكدت مصادر طبية تابعة لحماس، اليوم الإثنين، بالعثور على 300 جثة متحللة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.
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وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مجمع الشفاء.

وأمس الأحد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في المجمع الطبي. (سكاي نيوز)




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