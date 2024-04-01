في حادث خطير.. إسرائيل تعلن استهداف إيلات

قال الجيش الإسرائيلي إن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، الإثنين، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.



ودويت صفارات الإنذار في إيلات بعد تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق الجيش الإسرائيلي.

Advertisement

وسقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات كما لحقت أضرار طفيفة بالمبنى، بحسب الجيش الإسرائيلي.



ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات.



وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وفي وقت سابق، هدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب إسرائيل.



واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.



وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 32782 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75298، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد.