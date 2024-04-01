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اعتقال أخت إسماعيل هنية.. بهذه التهمة

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:04
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين، ان الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال أخت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع الواقعة في منطقة النقب.

وأضافت الصحيفة أن القبض عليها جاء للاشتباه في "صلاتها بحماس والتحريض على أعمال إرهابية ودعمها".
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ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام قولها إن أخت رئيس المكتب السياسي لحماس التي تم اعتقالها هي صباح عبدالسلام هنية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة، مؤكدة انتشال "عشرات الجثث" وتعرّضه لدمار "كبير جدا"، بعد عملية عسكرية امتدت أسبوعين في هذا المرفق والأحياء المحيطة به.(العربية)


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