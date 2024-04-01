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بشأن صفقة الرهائن... هذا ما تبلّغه نتنياهو من رئيس "الموساد"

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:16
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أبلغ رئيس "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن صفقة الرهائن لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي غزة.

وحسب تقرير للقناة 13 الإسرائيلية فإن نتنياهو لم يتخذ قرارا بعد، لكن عضو حكومة الحرب غادي آيزنكوت أوضح أنه يعتقد أن هناك مساحة لإسرائيل لتكون مرنة بشأن هذه المسألة.
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وأفادت الأنباء أن محادثات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" استؤنفت أمس في القاهرة، في أحدث محاولة لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن بعد ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود لأن "حماس" رفضت إظهار أي مرونة بشأن مطالبتها بالسماح لجميع سكان شمال غزة بالعودة وشروطها لأي إطلاق سراح المزيد من الرهائن على التزام إسرائيل بإنهاء عملية إطلاق سراح الرهائن وسحب كافة قوات الجيش الإسرائيلي من غزة. وقد رفضت إسرائيل هذين المطلبين بشكل قاطع.
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