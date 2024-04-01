رئيس دولة يلقن صحفيا بريطانيا درساً.. شاهدوا الفيديو

قام رئيس جمهورية غويانا محمد عرفان علي بتوبيخ مذيع هيئة الإذاعة البريطانية بعدما سأله الأخير عن انبعاثات الكربون في بلاده منذ اكتشاف النفط، قائلا إن "الذين دمروا البيئة يشككون في بلادي".



وجاء حديث علي خلال مقابلة مع صحفي BBC ستيفن ساكور، الذي سأل الرئيس عن معدلات انبعاث الكربون في غويانا أثناء تخطيطها لاستخراج النفط والغاز على طول ساحلها.



وفي مقطع المقابلة الذي انتشر على نطاق واسع، قاطع الرئيس الغوياني الصحفي قائلا، "ليس لديك الحق في إلقاء محاضرة علي حول تغير المناخ. أنت في جيوب أولئك الذين يدمرون البيئة من خلال الثورة الصناعية وهم الآن يحاضرون علينا".

“We have the lowest rate of deforestation in the world… Guyana will still be net zero”



President Irfaan Ali says Guyana won’t take lectures on climate change as it exploits its huge offshore oil and gas reserves



📻 https://t.co/TKxhR6r3ur pic.twitter.com/xIJTgRsfZP — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) March 29, 2024 Advertisement

وعن سؤال ساكور بأن استخراج غويانا من النفط والغاز سيؤدي إلى أكثر من ملياري طن متري من انبعاثات الكربون من ساحلها، رد الرئيس قائلا: "هل تعلم أن غويانا لديها غابة بحجم إنكلترا واسكتلندا مجتمعتين؟ غابة تخزن 19.5 غيغا طن من الكربون، غابة أبقيناها على قيد الحياة".



وحول ذلك، سأله الصحفي عما إذا كان ذلك سيعطي غويانا الحق في استخراج النفط والغاز وإطلاق الانبعاثات فقال عرفان علي: "هل هذا يعطيك الحق في إلقاء محاضرة علينا حول تغير المناخ؟. سألقي أنا محاضرة عليك حول تغير المناخ".

The BBC's @stephensackur on @BBCHARDtalk i/vs the President of Guyana, Irfaan Ali on exploiting $150b of its oil & gas reserves.



Mr Ali is having none of Sackur's woke, guilt trip nonsense as he points out that his forests store 19.6 gigatonnes of carbon.



"Does that give you… pic.twitter.com/pOeYMcnExY — David Atherton (@DaveAtherton20) March 31, 2024

وأضاف: لأننا أبقينا هذه الغابة حية كي تحمي مخزون الكربون الذي يبلغ 19.5 غيغا طن الذي تستمتع به، والذي يستمتع به العالم، والذي لا تدفعون لنا ثمنه، ولا تقدرونه، ولا ترى له قيمة. هذا كله بسبب الغابة التي أبقاها شعب غويانا على قيد الحياة".



وشدد على أنه "لدينا أدنى معدل لإزالة الغابات في العالم. وحتى مع أعظم استكشاف لدينا لموارد النفط والغاز ستظل غويانا عند صافي صفر من انبعاثات الكربون"، مضيفا: "أولئك الذين دمروا البيئة يشككون الآن في بلادي. هذا نفاق موجود في العالم. لقد فقد العالم في السنوات الـ50 الماضية 65% من تنوعه البيولوجي. لقد حافظنا على تنوعنا البيولوجي. هل تقدرون ذلك؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن؟ متى سيدفع العالم المتقدم ثمن ذلك؟". (روسيا اليوم)









