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عربي-دولي
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي.. اليكم الرقم الجديد
Lebanon 24
01-04-2024
|
03:37
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، على جنوب إسرائيل وأدى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
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وأكد الجيش على موقعه الإلكتروني أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع إلى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل 32782 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75298، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد.
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