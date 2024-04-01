Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي.. اليكم الرقم الجديد

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1181694-638475650943010196.jpg
Doc-P-1181694-638475650943010196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، على جنوب إسرائيل وأدى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
Advertisement

وأكد الجيش على موقعه الإلكتروني أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع إلى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل 32782 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75298، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24