Advertisement

عربي-دولي

في الولايات المتحدة... تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوماً

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1181695-638475650965302408.JPG
Doc-P-1181695-638475650965302408.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبحث خبراء عن أسباب العدد المتزايد من حوادث تحطم المروحيات الهجومية "أ إن-64" أباتشي في الولايات المتحدة.

وتحطمت أربع مروحيات في شهري شباط وآذار، مما أسفر عن مقتل طيارين وإصابة أربعة آخرين بدرجات متفاوتة، وفقا لما ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش ماغازين".
Advertisement

وقعت حوادث "أباتشي" الأولى في 12 و23 شباط ثم في 24 آذار، تحطمت مروحية أخرى من طراز أثناء تدريب روتيني في قاعدة لويس ماكورد المشتركة في واشنطن. وفي 26 آذار تحطمت مروحية "أباتشي" أخرى خلال رحلة تدريبية في فورت كارسون بولاية كولورادو.

وكتبت المجلة: "لا يزال سبب الحوادث الأخيرة التي شملت طائرات "أباتشي" غير واضح، على الرغم من أن الجيش أبلغ في عام 2023 عن زيادة كبيرة في أعطال مولدات الطاقة التي يمكن أن تسبب دخانًا "يحتمل أن يكون خطيرًا" في قمرات القيادة".

ومن الاحتمالات الأخرى لأسباب حوادث المروحيات، هو عيب تكنولوجي محتمل في الإنتاج. ومع ذلك، لم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن تحطم "أباتشي" حتى الآن.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن مروحية "أباتشي"، التي دخلت الخدمة قبل 40 عامًا، عفا عليها الزمن، وهي متخلفة كثيرا عن المروحيات الروسية "مي-28" و"كا-52".

وخلصت المجلة: "أن المروحيات الروسية تتقدم على "أباتشي" بجيل كامل"، مذكرة بأن جيوش الجزائر وإيران اختارت المروحية الروسية مي-28 "الصياد الليلي"".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24