خلال زيارة وفد فلسطيني إلى طهران الخارجية الإيرانية ترتكب خطأ محرجاً! (فيديو)

قامت وزارة الخارجية الإيرانية بارتكاب خطأ محرج خلال استقبال وفد فلسطيني للبلاد.



وأثناء استقبال زيادة نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية ظهر علم فلسطين مجاورا لعلم إيران.

لكن خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان ظهر على الطاولة علم السودان بدل العلم الفلسطيني.



ويتكون العلم الفلسطيني من 3 خطوط أفقية متماثلة من الأعلى للأسفل أسود، وأبيض، وأخضر، فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم.



فيما يحتوي علم السودان على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر فالأبيض والأسود مع مثلث أخضر على اليسار.(سكاي نيوز)





