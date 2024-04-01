Advertisement

عربي-دولي

منذ عام 2015.. فرنسا تحبط 74 هجوما إرهابيا وتطرد ألف شخص

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1181709-638475665240275781.png
Doc-P-1181709-638475665240275781.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن قوات الأمن منعت 74 محاولة لارتكاب أعمال إرهابية منذ عام 2015. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانن على قناة "إل سي آي": "منذ بداية العام، تم منع 3 هجمات إرهابية في فرنسا، وبالمجموع 74 (هجوما إرهابيا) منذ عام 2015".
Advertisement

ووفقا له، تم طرد حوالي 1000 شخص من قائمة الأشخاص الذين يميلون إلى الإسلام المتطرف من البلاد. مشيرا إلى أنه يوجد في الوقت الحالي حوالي 4.2 ألف شخص في هذه القائمة، منهم "حوالي 800 شخص خطرون."

وقبل نحو أسبوع، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.

ورفعت الحكومة الفرنسية مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.

وانضمت فرنسا، إلى الولايات المتحدة في قولها إن معلومات مخابراتية تشير إلى مسؤولية تنظيم داعش عن هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، أسفر عن مقتل 137 شخصا، في حين واصلت روسيا الإشارة إلى أن أوكرانيا هي المسؤولة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24