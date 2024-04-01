منذ عام 2015.. فرنسا تحبط 74 هجوما إرهابيا وتطرد ألف شخص

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كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن قوات الأمن منعت 74 محاولة لارتكاب أعمال إرهابية منذ عام 2015. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانن على قناة "إل سي آي": "منذ بداية العام، تم منع 3 هجمات إرهابية في فرنسا، وبالمجموع 74 (هجوما إرهابيا) منذ عام 2015".ووفقا له، تم طرد حوالي 1000 شخص من قائمة الأشخاص الذين يميلون إلى الإسلام المتطرف من البلاد. مشيرا إلى أنه يوجد في الوقت الحالي حوالي 4.2 ألف شخص في هذه القائمة، منهم "حوالي 800 شخص خطرون."وقبل نحو أسبوع، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.ورفعت الحكومة الفرنسية مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.وانضمت فرنسا، إلى الولايات المتحدة في قولها إن معلومات مخابراتية تشير إلى مسؤولية تنظيم داعش عن هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، أسفر عن مقتل 137 شخصا، في حين واصلت روسيا الإشارة إلى أن أوكرانيا هي المسؤولة.(العربية)