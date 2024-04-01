فيديو أثار الهلع: ظهور قرش قرب الغردقة.. وتعليمات مشددة للمواطنين والغطاسين

أصدرت "محميات البحر الأحمر" تعليمات هامة للمواطنين والغطاسين وذلك بعدما رصد غواصون ومشتغلون بالأنشطة البحرية في مصر، مقطع فيديو يوثق ظهور قرش "ماكو"، المعروف بخطورته ومهاجمته للبشر، قرب منطقة الجونة شمال الغردقة، حيث أثار هلعا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتضمنت تعليمات محميات البحر الأحمر، في منشورها رقم 10 لسنة 2024، مساء أمس الأحد، الموجه إلى مسؤولي وأعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، على ضرورة الالتزام بالاعتبارات الفنية واعتبارات وتعليمات السلامة والأمان السابق إعدادها بمعرفة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن أسماك القرش.



وتضمن المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها، وتجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى أو قد تؤدي لتعريض حياة السائحين للخطر.

فيديو اتاخد لقرش ماكو في الجونه https://t.co/kUKnYY3LEk pic.twitter.com/UFiPRhZBad — Mostafa 🌊 (@Mostafaseaview) March 30, 2024 Advertisement

حظر إقامة نشاط السنوركلينج

كما تم حظر إقامة نشاط السنوركلينج بالانجراف أو بمواقع الغوص الانجرافي، ويراعى تنفيذ النشاط في الظروف الجومائية المناسبة، وعدم التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بالمياه، وبنطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية، وإقامة أبراج لا يقل ارتفاعها عن 5 أمتار عن سطح المياه لمراقبة الشواطئ، وضرورة توفير لنش إنقاذ سريع أمام كل قرية سياحية مع توفير كل الإسعافات الأولية المطلوبة.



وحذرت محميات البحر الأحمر من السباحة في الأماكن المفتوحة في أوقات الصباح الباكر وأوقات غروب الشمس، وتجنب لمس الأشياء اللامعة أثناء السباحة، والخروج سريعًا من مياه البحر في حالة الإصابة بجرح أو نزيف.



القرش ماكو

يذكر أن هناك نوعين من أنواع قرش ماكو، وهو قرش ماكو قصير الزعانف، وقرش ماكو طويل الزعانف، ويعيش قرش ماكو في المياه المعتدلة الحرارة، ويتواجد بكثافة في المحيط الهادي والأطلنطي والهندي، وفي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، ويعتبر القرش ماكو من أسرع أسماك القرش، إذ قد تصل سرعته إلى 74 كيلومترًا في الساعة، مما جعل البعض يُطلق عليه لقب "شاهين البحر".



وأكدت "محميات البحر الاحمر" أن مثل هذه الأنواع من القروش تدخل المناطق الضحلة أثناء موسم التبويض، كونه يسير وراء تجمعات الأسماك، وأن عملية الرصد طبيعية.



ومن المقرر أن تجري محميات البحر الأحمر إعادة لضبط الإجراءات اللازمة بشأن أسماك القرش الخطيرة حال ظهورها، مع وزارة السياحة والمحافظة وغرفة سياحة اليخوت وكل الجهات المعنية.(العربية)







