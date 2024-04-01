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عربي-دولي

في روسيا.. انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:31
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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن انفجارا هز مقهى بمدينة فارونيش الروسية، الإثنين.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص.
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وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم، لكن السلطات الروسية شككت في هذه الرواية، وقالت إنها تملك أدلة تثبت صلة أوكرانيا بالحادث، وهو ما نفته كييف.
 
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