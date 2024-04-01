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عربي-دولي
آخر تطورات السودان.. الجيش يكثف ضرباته على مواقع الدعم السريع
Lebanon 24
01-04-2024
|
04:47
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يتواصل الاقتتال داخل المدن السودانية، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب وقف إطلاق النار بين الطرفين المتناحرين بالبلاد.
وفي آخر التطورات، أفادت "العربية" بأن مدفعية الجيش السوداني كثفت صباح اليوم الإثنين ضرباتها على مواقع تجمعات الدعم السريع بضواحي شمال مدينة الخرطوم بحري.
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وتم إطلاق قذائف مدفعية من قبل الجيش على نطاق تحرك قوات الدعم السريع التي ظلت محاصرة لأسابيع في المناطق الشمالية لمدينة بحري بالقرب من مصفاة تكرير النفط بمنطقة الجيلي.
يأتي هذا في وقت تشهد مدينتا الخرطوم وأم درمان هدوءا نسبيا في وتيرة العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية.
هذا ونقل مواطنون بمنطقة الدرادر بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم مقتل 6 من سكان المنطقة بنيران قوات الدعم السريع بعد دخولها إليها.
في الأثناء تتواصل معاناة الآلاف من سكان ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم جراء تمدد قوات الدعم السريع في قرى الولاية والمناطق الغربية لولاية سنار المجاورة لها واضطرار السكان لمغادرة مناطقهم خوفا من الانتهاكات التي كشفت عنها العديد من لجان القرى والمناطق بولاية الجزيرة تجاه المواطنين من قبل الدعم السريع.
واندلع القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلة "حميدتي"، على نحو مفاجئ في منتصف نيسان 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.(العربية)
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