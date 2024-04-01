Advertisement

عربي-دولي

حادثة مؤسفة في أفغانستان.. مصرع 9 أطفال بانفجار لغم وصورة توثق المشهد المؤلم!

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1181745-638475707536607064.jpg
Doc-P-1181745-638475707536607064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 9 أطفال مصرعهم جرّاء انفجار لغم بهم في جنوب شرق أفغانستان، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.


ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية غزني الأفغانية حميد الله نزار قوله: "لغم غير منفجر، انفجر أثناء لعبهم به لسوء الحظ، وقتل 9 أطفال".
Advertisement
 
وأضافت شرطة غزني أن أعمار الأطفال كانت تتراوح بين 4 و10 سنوات.
 
وسائل إعلام: مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان
 
من جهتها، قالت وكالة "سبوتنيك أفغانستان": "أمس في قرية زادران بمنطقة جيرو، انفجر لغم ظل في الأرض منذ الثمانينات من القرن الماضي. وأدى الانفجار إلى مقتل 9 قاصرين، وتعتبر هذه الحصيلة هي أكبر لمثل هذه الحوادث". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24