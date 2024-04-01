حادثة مؤسفة في أفغانستان.. مصرع 9 أطفال بانفجار لغم وصورة توثق المشهد المؤلم!

لقي 9 أطفال مصرعهم جرّاء انفجار لغم بهم في جنوب شرق أفغانستان، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.





ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية غزني الأفغانية حميد الله نزار قوله: "لغم غير منفجر، انفجر أثناء لعبهم به لسوء الحظ، وقتل 9 أطفال".

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وأضافت شرطة غزني أن أعمار الأطفال كانت تتراوح بين 4 و10 سنوات.

من جهتها، قالت وكالة "سبوتنيك أفغانستان": "أمس في قرية زادران بمنطقة جيرو، انفجر لغم ظل في الأرض منذ الثمانينات من القرن الماضي. وأدى الانفجار إلى مقتل 9 قاصرين، وتعتبر هذه الحصيلة هي أكبر لمثل هذه الحوادث". (روسيا اليوم)