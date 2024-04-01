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عربي-دولي

دون وقوع إصابات.. جماعة عراقية مسلحة تتبنى "هجوم إيلات"

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:20
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الإثنين، مسؤوليتها عن مهاجمة مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر بجنوب إسرائيل.
وقالت الجماعة المسلحة في بيان إنها هاجمت "هدفا حيويا" في إسرائيل باستخدام "الأسلحة المناسبة"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل عن طبيعة الهدف أو السلاح المستخدم.
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و"المقاومة الإسلامية في العراق"، تضم مقاتلين في فصائل موالية لإيران، وتبنت معظم الهجمات على القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق وسوريا منذ منتصف تشرين الاول.
وقال الجيش الإسرائيلي إن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، الإثنين، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.
ودويت صفارات الإنذار في إيلات بعد تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق الجيش الإسرائيلي.
وسقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات كما لحقت أضرار طفيفة بالمبنى، بحسب الجيش الإسرائيلي.
ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. (الحرة)
 
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