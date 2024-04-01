وسط هجمات من المستوطنين.. الإحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة





وذكر الشهود أن الجيش نفّذ اقتحامات في مدينتَي جنين وطولكرم، وبلدات بمحافظة رام الله، وبلدات بمحافظة الخليل، وبلدات بمحافظتَي سلفيت وقلقيلية، وبلدات بنابلس وأريحا وبيت لحم.

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وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اقتحم مدينة طولكرم وشنّ عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل سيدة على الأقل".



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية المدينة من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مروراً بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غربيّ المدينة.



واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة جنين، وداهمت منزلاً في حي خروبة واعتقلت مواطناً قبل أن تنسحب. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عدداً من الفلسطينيين بينهم سيدة، وفق شهود عيان.وذكر الشهود أن الجيش نفّذ اقتحامات في مدينتَي جنين وطولكرم، وبلدات بمحافظة رام الله، وبلدات بمحافظة الخليل، وبلدات بمحافظتَي سلفيت وقلقيلية، وبلدات بنابلس وأريحا وبيت لحم.وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اقتحم مدينة طولكرم وشنّ عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل سيدة على الأقل".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية المدينة من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مروراً بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غربيّ المدينة.واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة جنين، وداهمت منزلاً في حي خروبة واعتقلت مواطناً قبل أن تنسحب.

وهدمت جرافات الاحتلال فجر الاثنين، 4 محال ومنشآت تجارية شمال شرق القدس، وفقاً لوفا.



وتستمرّ موجة الاعتداءات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة، إذ هاجم مستعمرون الأحد مركبات فلسطينيين بالحجارة بين مدينتَي حوارة وقلقيلية، بحسب وفا.



وفي بلدة دورا جنوب الخليل، قالت مصادر محلية إن سكاناً من مستعمرة "نجهوت" اعتدوا بالضرب على مواطن في أثناء رعيه أغنامه في أراضي القرية، ونُقل إلى أحد المستشفيات جراء إصابته برضوض وكدمات.



وبحسب المصادر، فإن المستعمرين هددوه بإطلاق النار عليه وقتله في حال استمر بالرعي في هذه الأراضي.



وفي بيت لحم استولى مستعمرون على جرار زراعي في بلدة بتير، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة وفا.



كما أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، بأن مجموعة من المستعمرين حطّموا ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية، تشمل ثلاثة خزانات للمياه، ومولدين كهربائيين، وكشافات إضاءة، إضافة إلى إلقاء نفايات داخل بئر لتجميع المياه في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال جنوبي بيت لحم.(trt arabic)