بهدف الإستطلاع.. كوريا الشمالية ستسرّع وتيرة إطلاق الأقمار الصناعية

صرح نائب مدير إدارة الفضاء الحكومية بارك كيونج سو أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتخطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع هذا العام.

وقال كيونج سو في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير صناعة الفضاء مهم للبلاد من وجهة نظر إنشاء دولة قوية.

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وأضاف بارك كيونج سو أن المهندسين والعلماء الكوريين الشماليين تمكنوا من إحراز تقدم في المشاريع البحثية الكبرى.

وأطلقت البلاد أول قمر صناعي للاستطلاع، "موليغن-1"، في 21 تشرين الثاني 2023. بعد ذلك، وفقًا للوكالة، تمكن القمر الصناعي، في إطار العملية التجريبية، من التقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.

وتخطط كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للاستطلاع.(سبوتنيك)