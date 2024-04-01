حلّ لمشكلة البراز في أعلى قمة بالعالم.. هذا ما على متسلقي "إيفرست" فعله

الأكسجين؟ موجود.. أدوات التسلق؟ موجودة.. أكياس البراز؟ موجودة.. من الآن وصاعداً، سيتعين على أولئك الذين يأملون في تسلق جبل إفرست هذا العام إجراء بعض التعديلات الطفيفة على قائمة الأمتعة الخاصة بهم، إذ تنص القواعد الجديدة الآن على ضرورة إحضار المتسلقين برازهم معهم عند مغادرة أعلى قمة في العالم، وذلك في محاولة لمعالجة مشكلة التلوث.

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ومعظم الأشخاص الذين يحاولون تسلق جبل إفرست، الذي يبلغ ارتفاعه 8،849 مترًا، يقومون بذلك عبر نيبال، ويدفع كل منهم 11 ألف دولار للحصول على تصريح التسلق.



ومع إضافة المعدات، والطعام، والأكسجين، ومرشدي الـ"شيربا"، والمزيد، تبلغ كلفة الصعود إلى الجبل ما يزيد عن 35 ألف دولار.



إلا أن أعلى قمة في العالم تعاني من مشكلة في البراز بسبب عدد الزوار، والظروف القاسية على الجبل، والتي تتداخل مع عملية التدهور. ومعظم الأشخاص الذين يحاولون تسلق جبل إفرست، الذي يبلغ ارتفاعه 8،849 مترًا، يقومون بذلك عبر نيبال، ويدفع كل منهم 11 ألف دولار للحصول على تصريح التسلق.ومع إضافة المعدات، والطعام، والأكسجين، ومرشدي الـ"شيربا"، والمزيد، تبلغ كلفة الصعود إلى الجبل ما يزيد عن 35 ألف دولار.إلا أن أعلى قمة في العالم تعاني من مشكلة في البراز بسبب عدد الزوار، والظروف القاسية على الجبل، والتي تتداخل مع عملية التدهور.

وأكّد ديواس بوخريل، النائب الأول لرئيس جمعية متسلقي إفرست، لـCNN أنّ "مشكلة الفضلات البشرية على إفرست كانت سيئة للغاية"، مضيفًا أنّه في أعلى نقاط الجبل، كان الأمر "يُلوِّث البيئة الجبلية".



وبدون القواعد الجديدة، كان من المرجح أن تتفاقم مشكلة البراز.



وخلال العام الماضي، بلغت تصاريح التسلق التي منحتها نيبال رقمًا قياسيًا بإصدار 478 تصريح، وتم تأكيد مقتل 12 متسلقاً على الجبل، في حين لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين رسمياً.



وقال جينيش سيندوراكار من جمعية تسلق الجبال النيبالية لـCNN إنّه سيتواجد ما يقدر بـ1200 شخص تقريباً على قمة جبل إفرست هذا الموسم.



خلال حديثه، أضاف سيندوراكار: "ينتج كل شخص 250 غراماً من البراز يومياً، وسيقضي أسبوعين في المعسكرات العليا من أجل الوصول إلى القمة".

مع هذا، فقد لفت سيندوراكار إلى أنهُ سيتمّ منح كل متسلق كيسين للبراز يمكن استخدام كل منهما 6 مرات، وأضاف: "إن الأكياس تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تصلّب الفضلات البشرية، وجعلها عديمة الرائحة، وستصدر بلدية خومبو باسانجلهامو الريفية في نيبال حوالى 8 آلاف كيس هذا الموسم".



وتم تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من تأثير السياحة على جبال الهيمالايا، مع إزالة 35،708 كيلوغرامات من النفايات والمواد البلاستيكية من القمم، بما في ذلك إفرست، ولوتس، وأنابورنا، وبارونتسي، وذلك عبر مبادرة يقودها الجيش النيبالي، وفقًا لصحيفة Himalayan Times.