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عربي-دولي

في دولة أوروبية بارزة.. وفاة مئات المرضى أسبوعياً في الطوارئ وتقرير يكشف السبب!

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:52
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كشفت الكلية الملكية لطب الطوارئ، أن أكثر من 250 مريضاً ماتوا أسبوعياً في إنكلترا العام الماضي، بسبب طول انتظارهم بأقسام الطوارئ، رغم قبول إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وبحسب الحسابات التي أجرتها الكلية الملكية لطب الطوارئ "RCEM" والتي تمت مشاركتها مع وكالة أنباء "PA"، فإن المرضى يتعرضون للأذى بسبب قضاء ساعات في الطوارئ، خاصة بعد اتخاذ قرار بقبولهم.
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ولهذا، حددت خطة التعافي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هدفاً لشهر أذار، يتمثل في قبول 76% من المرضى الذين يحضرون إلى الطوارئ، ونقلهم من المستشفى في غضون 4 ساعات. لكن بيانات شهر أذار تظهر أن 70.9% فقط من المرضى تم فحصهم خلال هذا الإطار الزمني.

وفي شباط الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين انتظروا أكثر من 12 ساعة في أقسام الطوارئ بعد صدور قرار الاعتراف بالقبول الفعلي 44417 شخصا.

وبالنسبة لتقديرات الوفيات الجديدة، قامت الكلية الملكية لطب الطوارئ "RCEM"، بدراسة كبيرة جدا على أكثر من 5 ملايين مريض نُشرت في مجلة طب الطوارئ "EMJ" في عام 2021، ووجدت الدراسة أن هناك حالة وفاة واحدة، لكل 72 مريضا أمضوا ما بين 8 إلى 12 ساعة في قسم الحوادث والطوارئ. ويبدأ خطر الوفاة في الزيادة بعد 5 ساعات، ويزداد سوءا مع فترات الانتظار الأطول.

وفي عام 2022، قالت "RCEM" إنها تعتقد أنه من المحتمل حدوث ما بين 300 إلى 500 حالة وفاة في إنكلترا كل أسبوع، لكنها أجرت منذ ذلك الحين تدقيقا لمعلومات صناديق الخدمات الصحية الوطنية لتحسين هذا الرقم. وقد وجد هذا أن 65% من الأشخاص الذين ينتظرون 12 ساعة أو أكثر هم مرضى ينتظرون سريرا في المستشفى.

وتظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، أن أكثر من 1.5 مليون مريض انتظروا 12 ساعة أو أكثر في أقسام الطوارئ الرئيسية في عام 2023، مما يعني أن أكثر من مليون من هؤلاء كانوا ينتظرون السرير. (روسيا اليوم)
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