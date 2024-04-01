Advertisement

عربي-دولي

"كل يغني على ليلاه".. كيف هنأ بايدن وترامب الشعب الأميركي بعيد الفصح؟

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1181760-638475727514797358.jpeg
Doc-P-1181760-638475727514797358.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت معايدات جو بايدن ودونالد ترامب للشعب الأميركي بمناسبة عيد الفصح الانتباه، حيث بدى أن "كلا منهما يغني على ليلاه"، مع اختلاف واضح في لهجة كل منهما.


وكانت رسالة الرئيس الأميركي الحالي، المنشورة على منصة "X" ، قصيرة وبسيطة، حيث جاء فيها: "إلى جميع المجتمعين في الكنائس والبيوت حول العالم اليوم: فصح سعيد. بارك الله فيكم وحفظكم".
Advertisement
أما رسالة سلفه، التي نشرت على منصة "تروث سوشال"، فقد تضمنت معايدة وهجوم على أولئك الذين يسعون إلى وضعه في السجن، على حد تعبيره.
وفي منشور مطول، كما هو الحال غالبا، انتقد ترامب بعض الأشخاص، بما في ذلك المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث ومحامي جورجيا فاني ويليس.
وكتب: "عيد فصح سعيد للجميع، بما في ذلك المدعين العامين والفاسدين والقضاة الذين يبذلون كل ما في وسعهم للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويريدون وضعي في السجن".


مضيفا: "بما في ذلك هؤلاء الأشخاص الذين أحتقرهم تماما وكليا لأنهم يريدون تدمير أميركا، وهي أمة فاشلة الآن. عيد فصح مجيد للجميع!".
وأشار ترامب إلى سميث على أنه "مختل"، وقال إن القضية التي رفعتها ويليس ضده "غير قانونية".
يأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه الجمهوريون وعلى رأسهم ترامب الرئيس الأميركي الحالي عقب إعلانه يوم 31 اذار الذي يواكب أحد الفصح، باليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا.


ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في تشرين الثاني 2024، حيث يخوض بايدن وترامب حاليا حربا ضروسا في سباقهم للوصول إلى البيت الأبيض. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24