بعد استهداف إيلات.. هكذا تفاعل الإعلام الإسرائيلي مع الحادث "الأخطر"

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بتطورٍ جديد على ساحة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وذلك في إطار مواصلتها مقاومة اسرائيل، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادثة بـ"الأخطر" منذ بدء الحرب"، مؤكدةً أنّها حادثة "غير عادية".وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ التفاصيل التي سمح بنشرها حتى الآن هو أنّ الطائرة اسرائيلية حلّقت من العراق، عبر الأردن، ووصلت إلى "إيلات"، حيث انفجرت بمبنى قريب.وقال إعلام اسرائيلي إنّ الاختراق والإصابة الدقيقة اللذين حقّقتهما المسيّرة "لم يكن يُفترض حدوثهما"، وذلك في تعبير عن الخيبة من جراء العملية التي تمت في أم الرشراش المحتلة.وفي أعقاب الاستهداف، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها طائرة مسيّرة اختراقاً من جهة الأردن، وتنفجر في "إيلات".(الميادين)