سرقة مياه.. تتسبب في انهيار جسر الاسماعيلية المصريّ

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ألقت الأجهزة المصرية القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية، وغرق وانهيار عدد من المنازل في عزبة الكبانية، بقرية عين غصين بالإسماعيلية.وتبين أن مواطنا حاول الحصول على وصلة غير قانونية من ترعة الإسماعيلية ما تسبب في وقوع الحادث، بسبب قِدَم الجسر الذي أدى انهياره إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.و للتعامل مع الحادث في جسر ترعة الإسماعيلية، جرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري، والداخلية، والنقل، ومحافظة الإسماعيلية، والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين .كما تم إرسال فرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، وخفضت أجهزة وزارة الموارد المائية والري مناسيب المياه في ترعة الإسماعيلية، بتوجيهات من وزير الري الدكتور هاني سويلم.وأفادت المعاينة أن الجسر تعرض لانهيار جزئي من الجهة الغربية على ترعة الإسماعيلية، وأسفر عن ذلك دخول مياه الترعة إلى الأراضي الزراعية المجاورة وحصار المنازل.وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، حيث جرى إخلاء المنازل من الأهالي، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر المتضررة وتقديم الدعم الفوري لها. (العربية)