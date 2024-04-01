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عربي-دولي

هلع وإصابات وأضرار كبيرة.. حريق هائل و"مخيف" يلتهم أحد أسواق العراق! (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:26
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اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة وهلع بين التجار والسكان.

وأعلن الدفاع المدني، السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق جلي، وقال في بيان، إن "الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية".
 
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وأضاف البيان: "شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل".

وأردف: "أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية".
 
 
بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بمحافظة دهوك، العقيد بيوار عبدالعزيز لـ"كوردستان24": "تمت السيطرة على الحريق بالكامل بعد عدة ساعات وكانت الأضرار مادية فقط"، وتم تشكيل فريق خاص للتحقيق في أسباب الحريق، ولمعرفة أسباب الحادث وتقدير حجم الأضرار".

وأوضح أن "النيران ألحقت أضرارا مادية كبيرة بأكثر من 100 محل تجاري في السوق، ولم تلحق أي أضرار بمنازل المواطنين القريبة من السوق".

فيما قالت مصادر أمنية ومحلية، إن الحريق "التهم أكثر من 150 محلا تجاريا في السوق، وتجمهرت أكثر من 20 فرقة من الدفاع المدني لإطفائه تضم أكثر من 300 عنصر كما شاركت طائرات هيليكوبتر بعملية الإطفاء". (روسيا اليوم)

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