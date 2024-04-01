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عربي-دولي

شنق نفسه.. منقذ سفينة "إيفر جيفين" في قناة السويس ينتحر

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:23
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أقدم المواطن المصري أحمد عزت، أحد عمال قناة السويس على الانتحار، حيث قام بشنق نفسه بأحد الأوناش، وفقا لما ذكره موقع "مصر تايمز" المصري.

وكشفت مصادر مقربة منه أنه كان يمر بخلافات عائليه تسببت في دخوله حالة من الاكتئاب والعزله ، و كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك "ابقوا افتكروني بالخير".
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وأكدت المصادر أن "أحمد عزت" هو أحد عمال قناة السويس الذين استطاعوا منذ 3 سنوات تعويم السفينة الجانحة العملاقة "إيفر جيفين" بعدد من اللودرات، مشيرة إلى أن "أحمد استمر وحده في العمل 17 ساعة متواصلة بدون نوم لحد ما ربنا جعله سبب هو وزمايله في تعويم السفينة تاني". 

وأضافت المصادر: "أحمد بعد ما خلص مهمته نام جنب البلدوزر اللي بيسوقه تحت السفينة واتصور صورة الإنتصار الشهيرة دي اللي نقلتها كل وسائل الإعلام العالمية".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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