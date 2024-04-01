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عربي-دولي

حادثة غير عاديّة.. قائد طائرة إسرائيلية يقصف جنوده في غزّة!

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:26
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أفاد موقع "والاه" العبري، اليوم الاثنين، بأن قائداً في سلاح الجو الإسرائيلي ضغط بالخطأ على زر في طائرة مروحية عسكرية من نوع "أباتشي"، خلال تحليقها في أجواء غزة، ما أدى الى إطلاقه النار باتجاه الجنود.
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ولم يذكر الموقع متى وقعت الحادثة تحديداً، لكنه أشار إلى أن الضابط كان يرافق من الجو القوات الإسرائيلي في قطاع غزة، عندما ضغط عن طريق الخطأ على زر غير صحيح في قمرة القيادة، وأطلق النار باتجاه القوات على نحو شكّل خطراً حقيقياً على حياتهم.

وذكر الموقع أنه بأعجوبة لم يُقتل أي جندي، ونقل عن مصادر في سلاح الجو إنهم تلقوا الخبر بصدمة كبيرة، حيث يدور الحديث عن ضابط رفيع مع تجربة كبيرة.

وشهد سلاح الجو حالة تأهب في أعقاب هذا الحادث، ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي قوله إن تم التحقيق في الحادثة وإن القوة تابعت مهامها، ولم تقع أي إصابات.

وكان ذات الموقع أفاد قبل عدة أسابيع بأن طائرة مروحية أخرى، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اصطدمت بعمود في القاعدة العسكرية "نباطيم" في النقب، خلال سيرها في مسار على الأرض، وأدى ذلك إلى أضرار جسيمة في الطائرة وإصابة 3 من طاقمها بجراح طفيفة.

وذكرت مصادر في سلاح الجو للموقع الإسرائيلي، أن طاقم الطائرة لم يشخص على ما يبدو نقطة الضعف كما هو متوقّع خلال سير الطائرة على الأرض، ولم يقدّر على نحو جيد المسافة من العمود، الأمر الذي أدى إلى أضرار في المروحة المركزية.

وبعد اصطدام المروحة بالعمود استدارت الطائرة على الأرض بسرعة، ما تسبب بكسر وتحطم ذيلها وأجزاء أخرى منها.

وأعربت المصادر عن مخاوفها من احتمال تضرر أجزاء وقطع حيوية وأساسية في الطائرة، وأنها تحتاج إلى سلسلة فحوصات وفحص هندسي شامل، يقرر المهندسون في نهايته بعد استشارة المصنّع الأميركي إن كان يمكن إعادة الطائرة إلى الجو. (العربي الجديد)
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