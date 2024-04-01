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عربي-دولي

وزير الدفاع الإستوني يؤكد وجود عسكريين من دول "الناتو" في أوكرانيا

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:39
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أكد وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور وجود عسكريين من جميع الدول الأعضاء في حلف "الناتو" في أوكرانيا.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "دي بريس" النمساوية: "الحقيقة هي أن كل دولة عضو في الناتو لديها أفراد عسكريون في أوكرانيا، مثل الملحقين العسكريين أو الأفراد الذين يسافرون إلى أوكرانيا من وقت لآخر".
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وأضاف: "نقوم بتدريب الأوكرانيين في بريطانيا، وقد تم تدريب 1500 جندي أوكراني هنا في إستونيا، وعددا كبيرا في بولندا. والسؤال هو ما إذا كان بوسعنا أن نقوم بنفس الشيء في أوكرانيا لتسريع عملية التدرب، لأن كل رحلة عبر الحدود تستغرق وقتا، لكن هذا لا يعني أن الجنود الأوروبيين سيقاتلون في الخنادق بأوكرانيا، لقد تم استبعاد هذا الخيار".
وأوضح بيفكور أن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تتعلق بشكل أساسي بمجال التدريب".
وأدلى الرئيس الفرنسي بعدة تصريحات حادة أعلن فيها عن تشكيل "التحالف التاسع" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ووعد بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".
 
وأكد أن فرنسا ليس لديها "حدود أو خطوط حمراء" في مساعدة أوكرانيا، مؤكدا على أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. (RT)
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