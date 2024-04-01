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النتائج الرسمية لإنتخابات تركيا.. "الشعب الجمهوري" يتقدّم على "العدالة والتنمية"

Lebanon 24
01-04-2024 | 05:02
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أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينير، اليوم الإثنين، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التركية بلغت 78.11%، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري فاز بـ35 بلديةً، في مقابل 24 بلديةً لحزب العدالة والتنمية.
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وفي هذا الإطار، أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى "الشعب الجمهوري"، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2019. 

وفي أنقرة، أعلن رئيس البلدية المنتمي إلى "الشعب الجمهوري" أيضاً، منصور يافاش، احتفاظه بمنصبه بينما كان فرز الأصوات لا يزال جارياً.

وفي إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري، وأنطاليا حيث بدأ أنصار المعارضة يحتفلون بالنصر في الشوارع، أشارت النتائج إلى أنّ الحزب المعارض سيحقق الفوز.

في المقابل، تقدم مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم في العديد في مدن الأناضول الكبرى (قونية، قيصرية، أرض روم) والبحر الأسود (ريز، طرابزون)، فيما تم توقّع فوز مرشحي "حزب الشعوب الديموقراطي"، الموالي للكرد، في كبرى مدن الجنوب الشرقي ذات الغالبية الكردية، وأبرزها دياربكر.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ "إرادة الشعب التركي تجلت في الصناديق"، مضيفاً أنّ حزب العدالة والتنمية "سيقيّم النتائج بقلب مفتوح وسيجري محاسبةً داخلية".
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