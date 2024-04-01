Advertisement

عربي-دولي

وزير المالية التركي: سنواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1181801-638475769206910092.jpg
Doc-P-1181801-638475769206910092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الاثنين، بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد، إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.
Advertisement

كذلك، قال شيمشك في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنّ "الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون الـ10%".

ورفع المركزي التركي حتى آخر اجتماع له معدلات الفادئة بمقدار 41.5% من 8.5% منذ حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات أيار الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال شباط، مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 بالمئة في كانون الثاني.

وهبطت الليرة التركية بعد خسارة الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات المحلية الأحد، فيما احتفظ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بسيطرته على المدن الرئيسية وحقق مكاسب كبيرة في أماكن أخرى خلال الانتخابات المحلية.

وانخفضت الليرة بـ 0.2 بالمئة إلى 32.4295 للدولار، مسجلة مستوى تاريخي منخفض، بحلول 1024 بتوقيت غرينتش، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية.
 
وفقدت العملة نحو 9 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو ثاني أكبر انخفاض في قيمة العملة بين نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد البيزو التشيلي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:24 | 2024-04-01
08:58 | 2024-04-01
08:45 | 2024-04-01
08:30 | 2024-04-01
08:29 | 2024-04-01
08:24 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24