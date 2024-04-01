لأول مرّة على الإطلاق.. العائلة الإمبراطورية اليابانية على وسائل التواصل

ظهرت العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حساب على موقع إنستغرام.



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وظهر النظام الملكي القديم بحذر على المنصة، مستخدمًا ما يبدو أنه في الغالب لقطات احترافية موجودة بالفعل في المجال العام، حيث التقط التحميل الأول صورًا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو ليلة رأس السنة الجديدة، وقد تم دمجهم مع تسميات توضيحية مباشرة تصف ببساطة الحدث الذي يحدث في الصور. وقد تم إطلاق حساب @kunaicho_jp على الهواء مباشرة مع الصور الأولى يوم الاثنين، تحت اسم Imperial House Agency، وقد جمع بالفعل أكثر من 185000 متابع وطرح 19 مشاركة.وظهر النظام الملكي القديم بحذر على المنصة، مستخدمًا ما يبدو أنه في الغالب لقطات احترافية موجودة بالفعل في المجال العام، حيث التقط التحميل الأول صورًا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو ليلة رأس السنة الجديدة، وقد تم دمجهم مع تسميات توضيحية مباشرة تصف ببساطة الحدث الذي يحدث في الصور.

وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، حيث كتب أحد مستخدمي منصة "إكس" عبر حسابه: "العائلة الإمبراطورية موجودة على الانستغرام! اعتقدت أنها كانت كذبة إبريل!". وأضاف آخر: "لكن بالطبع لن ينشر الإمبراطور "غداء اليوم (رمز تعبيري للقلب)" أو أي شيء من هذا القبيل".





وجاء في السيرة الذاتية للملف الشخصي: "هذا هو الحساب الرسمي لوكالة البلاط الإمبراطوري. سننقل أنشطة جلالة الإمبراطور والإمبراطورة. إذا كان لديك أي آراء أو تعليقات، يرجى استخدام قسم الآراء والتعليقات" في موقع وكالة البلاط الإمبراطوري."



تعتبر هذه الخطوة غير عادية بالنسبة للنظام الملكي الياباني الخاص، والذي تعود أصوله الأسطورية إلى أكثر من ألفي عام، وأي انتقاد علني للإمبراطور يظل من المحرمات في البلاد. (العربية)