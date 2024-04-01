لأوّل مرة خلال الحرب.. روسيا تستولي على دبابة ألمانية بعدما علقت بالوحول (صور)

أشار مصدر في قوات "المركز" الروسية إلى أن فحص مدرعة Marder ألمانية تم اغتنامها في دونيتسك، أظهر أنها لا تصلح للقتال في سهول أوكرانيا، وغير قادرة على اجتياز المناطق الموحلة والوعرة.

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وقال: "قدرتها على اجتياز المناطق الوعرة ضعيفة للغاية وتعتمد على وسائد مطاطية، مما يجعل قدرتها على التحرك في هذه البيئة أسوأ. ربما مصممة للتحرك على الطرق الإسفلتية والمناطق الرملية، لكنها ضعيفة جدا في المناطق الوعرة والموحلة". وقال: "قدرتها على اجتياز المناطق الوعرة ضعيفة للغاية وتعتمد على وسائد مطاطية، مما يجعل قدرتها على التحرك في هذه البيئة أسوأ. ربما مصممة للتحرك على الطرق الإسفلتية والمناطق الرملية، لكنها ضعيفة جدا في المناطق الوعرة والموحلة".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اغتنام أول مركبة قتال عربة Marder على محور أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك.