لولاية ثالثة.. السيسي يقسم اليمين الدستورية كرئيسٍ للبلاد

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يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.وقال مصدر برلماني مصري، إن "السيسي سيصل إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الثلاثاء، حيث يعقد لقاء قصيراً مع رئيس مجلس النواب وأمينه العام ووكيلي المجلس قبل أن تبدأ الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية".وأضاف المصدر أن "رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي سيلقي في البداية خطاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه فوز السيسي في الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، بعد ذلك سيؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ثم يلقي خطاباً يحدد فيه مسارات العمل السياسي في المرحلة المقبلة".وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في كانون الأول الماضي، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي اعتباراً من 3 أنيسان وتستمر لمدة 6 سنوات. (الشرق الاوسط)