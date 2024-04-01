بالفيديو: حريق يلتهم أحد مصانع الصناعات الثقيلة في روسيا







وقال المكتب: "الحريق ليس في المبنى الخاص بنا، فهو لا ينتمي إلينا. يقع في الموقع الصناعي لمصنع "أورالماش" ولكنه بعيد عن مرافق الإنتاج لدينا، ونحن لسنا أصحابا لهذا المبنى".

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لمشاهدة الفيديو اضغط هنا أفاد المكتب الصحفي لمصنع "أورالماش" بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية باشتعال النيران في سطح ورشة تقع في أراضي المصنع.وقال المكتب: "الحريق ليس في المبنى الخاص بنا، فهو لا ينتمي إلينا. يقع في الموقع الصناعي لمصنع "أورالماش" ولكنه بعيد عن مرافق الإنتاج لدينا، ونحن لسنا أصحابا لهذا المبنى".لمشاهدة الفيديو

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن النيران اشتعلت في سطح ورشة عمل في أراضي الموقع الصناعي في يكاترينبورغ، مضيفة أن مساحة الحريق تبلغ 4 آلاف متر مربع. (RT)