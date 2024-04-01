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عربي-دولي

بالفيديو: حريق يلتهم أحد مصانع الصناعات الثقيلة في روسيا

Lebanon 24
01-04-2024 | 07:37
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أفاد المكتب الصحفي لمصنع "أورالماش" بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية باشتعال النيران في سطح ورشة تقع في أراضي المصنع.


وقال المكتب: "الحريق ليس في المبنى الخاص بنا، فهو لا ينتمي إلينا. يقع في الموقع الصناعي لمصنع "أورالماش" ولكنه بعيد عن مرافق الإنتاج لدينا، ونحن لسنا أصحابا لهذا المبنى".
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من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن النيران اشتعلت في سطح ورشة عمل في أراضي الموقع الصناعي في يكاترينبورغ، مضيفة أن مساحة الحريق تبلغ 4 آلاف متر مربع. (RT)
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