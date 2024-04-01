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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:17
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32845 شخصا والجرحى إلى 75392.


وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيد و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيد وإصابة 75392 منذ السابع من تشرين الاول الماضي".
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الاثنين انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين، مخلفا ورائه دمارا هائلا، وجثثا بالعشرات داخل المجمع وفي محيطه.
ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في المجمع إلا أنه مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق. (RT)
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