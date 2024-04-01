بعد اتهامات تتعلق ببيع هدايا الدولة.. هذا جديد قضية عمران خان

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ذكر حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة باكستانية قبلت استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع، وأوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 عاما.وأوضح الحزب في بيانه أن المحكمة العليا في إسلام اباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.وأوضح خان وحزبه أن "القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به"، في وقت ينفي الجيش هذا الاتهام.وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الثامن من شباط، حُكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاما بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.ويقبع خان حاليا في السجن تنفيذا لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.