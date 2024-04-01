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عربي-دولي

بعد "هجوم موسكو".. أجانب قاموا بالتحضير لعمل إرهابي آخر بداغستان!

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:07
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نشر مركز العمليات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين، تقريراً يفيد بمشاركة الأجانب المحتجزين في داغستان في تمويل وتوفير منفذي العملية الإرهابية في قاعة "كروكوس سيتي"، كما أعدوا لتنفيذ هجوم إرهابي في كاسبيسك.
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وبحسب التقرير، "ففي 31 أذار 2024، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية داغستان، بقمع أنشطة خلية إرهابية مكونة من أربعة مواطنين أجانب قاموا بالتحضير لعمل إرهابي في كاسبيسك في أماكن مكتظة بالناس، وقام المجرمون باستطلاع المنطقة، وتجهيز عبوة ناسفة، ووجدت لديهم أسلحة أوتوماتيكية".
 
وجاء في التقرير: "لقد ثبت أيضًا أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر، في تمويل وتوفير الأموال لمرتكبي العمل الإرهابي الذي وقع في 22 أذار 2024، في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في موسكو، وتم التأكيد أنهم كانوا يعتزمون مغادرة روسيا مباشرة بعد الهجوم الإرهابي".

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 أذار الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
 
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي، خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني. (سبوتنيك)
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