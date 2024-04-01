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عربي-دولي

للمرة الاولى... نيسان يبدأ في روسيا بدرجات حرارة الصيف

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:29
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قال يفغيني تيشكوفيتس، المتخصص في مركز "فوبوس" الروسي للطقس، على قناة " تيليغرام" التابعة له إن الأسبوع الجاري في وسط وجنوب روسيا سيبدأ "بدرجات حرارة الصيف".

ولم يسبق لها مثيل في أوائل أبريل في تاريخ قياسات الأرصاد الجوية المنتظمة.
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 وقال: "سيشهد يوم الاثنين في موسكو ارتفاع درجة حرارة الجو إلى 19-21 درجة مئوية فوق الصفر، وسيحطم بذلك الرقم القياسي المسجل عام 1983، حين ارتفعت في مطلع نيسان، درجة حرارة الجو إلى 17.8 فوق الصفر".

كما لم يستبعد الخبير أنه قد تتساقط  في بعض مناطق موسكو الأمطار الخفيفة، ولأول مرة هناك احتمال 70% في أن السحب ستسبب في ساعات المساء عاصفة رعدية.
 
وستصل الحرارة شبه الاستوائية التي اجتاحت السهل الروسي، حسب الأخصائي، إلى ذروتها الثلاثاء 2 نيسان عندما ستبلغ درجة الحرارة في العاصمة، في ظروف الطقس المشمس والجاف 20 – 22 درجة مئوية فوق الصفر. وهو ما يتوافق مع مقاييس شهري حزيران واب! (RT)

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