23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لمناقشة بدائل اجتياح رفح.. أميركا تعقد اجتماعًا افتراضيا مع إسرائيل
Lebanon 24
01-04-2024
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمناقشة مقترحات من واشنطن بديلة عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعقد كل من إسائيل وأميركا اجتماعًا افتراضيًا اليوم الاثنين.
وذكر موقع "واللا" العبري أنه من المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأمريكية.
Advertisement
ولفت الموقع إلى أنه على الطرف الإسرائيلي سيقود الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء تساحي هنغبي، إلى جانب مسؤولين بوزارة الجيش والمخابرات.
ونوه إلى أن الاجتماع سيتم عقده بواسطة مكالمة فيديو جماعية آمنة، على أن يتم عقد اجتماع ثانٍ حضوريا الأسبوع المقبل، وفق ما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
وأكد الموقع العبري أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضوا التعليق على هذه التفاصيل.
وكان من المقرر عقد الاجتماع حضوريا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قبل قرار نتنياهو عدم إيفاد الوفد إلى واشنطن، إثر عدم استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق نار بغزة خلال شهر رمضان.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:57 | 2024-04-01
01/04/2024 02:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
Lebanon 24
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
15:42 | 2024-03-31
31/03/2024 03:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُفاجئ الجمهور.. أطلت مع حبيبة طليقها تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُفاجئ الجمهور.. أطلت مع حبيبة طليقها تعرفوا إليها (صور)
03:19 | 2024-04-01
01/04/2024 03:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها المصرفي الكبير وفنانة شهيرة.. بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
بحضور زوجها المصرفي الكبير وفنانة شهيرة.. بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها (صور)
01:45 | 2024-04-01
01/04/2024 01:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
23:02 | 2024-03-31
31/03/2024 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2024-04-01
الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية
14:40 | 2024-04-01
إسرائيل: المبنى المستهدف في دمشق كان مقرا عسكريا للحرس الثوري
14:27 | 2024-04-01
البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية في دمشق
14:10 | 2024-04-01
روسيا تقصف مطارا عسكريا في مقاطعة دنيبروبيروفسك
14:09 | 2024-04-01
الملك عبدالله والسيسي يحذران من عواقب العملية في رفح
13:50 | 2024-04-01
طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 22:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 22:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 22:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24