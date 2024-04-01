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لمناقشة بدائل اجتياح رفح.. أميركا تعقد اجتماعًا افتراضيا مع إسرائيل

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:58
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لمناقشة مقترحات من واشنطن بديلة عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعقد كل من إسائيل وأميركا اجتماعًا افتراضيًا اليوم الاثنين.

وذكر موقع "واللا" العبري أنه من المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأمريكية.
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ولفت الموقع إلى أنه على الطرف الإسرائيلي سيقود الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء تساحي هنغبي، إلى جانب مسؤولين بوزارة الجيش والمخابرات.

ونوه إلى أن الاجتماع سيتم عقده بواسطة مكالمة فيديو جماعية آمنة، على أن يتم عقد اجتماع ثانٍ حضوريا الأسبوع المقبل، وفق ما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وأكد الموقع العبري أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضوا التعليق على هذه التفاصيل.

وكان من المقرر عقد الاجتماع حضوريا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قبل قرار نتنياهو عدم إيفاد الوفد إلى واشنطن، إثر عدم استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق نار بغزة خلال شهر رمضان.(عربي21)
المصدر: عربي21
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