23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بهدف تفكيك الأونروا.. عن أي خطة تبحث إسرائيل؟
Lebanon 24
01-04-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، كشفت فيه عن دولة الاحتلال الإسرائيلي مقترحا إلى الأمم المتحدة من أجل حل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في وقت حذر فيه مسؤولو الإغاثة أن نقل صلاحيات أونروا لمنظمة أخرى تابعة إلى الأمم المتحدة سيكون كارثيا وبخاصة وسط المجاعة التي تتشكل في قطاع غزة.
Advertisement
وقالت في التقرير، إن "إسرائيل قدمت مقترحا إلى الأمم المتحدة لتفكيك أونروا، وكالتها في المناطق الفلسطينية ونقل فريقها إلى وكالة بديلة لكي تقوم بإيصال شحنات الطعام وعلى قاعدة واسعة إلى غزة، وذلك بحسب مصادر في الأمم المتحدة".
وأضافت أن المقترح قدمه في الأسبوع الماضي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرزل هاليفي لمسؤولي الأمم المتحدة في "إسرائيل"، والذين قاموا بتحويله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، حسب مصادر مطلعة على الأمر.
وذكرت أن "أونروا لم تكن مشاركة في المحادثات حيث رفض الجيش الإسرائيلي التعامل معها منذ الاثنين الماضي، وبناء على مزاعم، لم يتم إثباتها بعد، وأن بعضا من العاملين في الوكالة مرتبطون بحماس والجهاد الإسلامي في غزة".
ولفت التقرير إلى مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أنه "مستعد لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المحدد أمام القيام بهذا هي قدرة الأمم المتحدة. مع أن قرارها عدم التعامل مع أونروا يؤثر وبشكل كبير على القدرة هذه". ولم يتطرق التقرير إلى تعمد الاحتلال استهداف منتظري المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وعرقلة دخول مواد الإغاثة رغم تفاقم المجاعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بناء على الشروط المقدمة الأسبوع الماضي، سيتم نقل ما بين 300- 400 موظفا في أونروا إلى واحدة من مؤسسات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أو منظمة تقام خصيصا لتوزيع الطعام في غزة. أما بقية الموظفين في الوكالة فسيتم نقلهم على مراحل ومن ثم تحويل أرصدتها".
وقالت إن الاحتلال "لم يقدم تفاصيل عن المقترح ولم تجب على من سيدير الخطة الجديدة أو من سيوفر الأمن لقوافل الإغاثة". وتعلق الصحيفة أن اونروا التي تقدم الخدمات للفلسطينيين منذ عام 1950 تم تجاهلها في النقاشات، مع أنها أكبر لاعب في الخدمات الإنسانية في المناطق الفلسطينية.
ونقل التقرير عن مديرة الشؤون الخارجية في "أونروا"، تمارا الرفاعي، قولها إن "أونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على الحوارات المتعلقة بتنسيق الإغاثة الإنسانية إلى غزة".
ولفت إلى أن مسؤولين في الأمم المتحدة يرون أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة لإظهار الأونروا وكأنها العائق أمام وصول المساعدات وأنها لا تريد التعاون حالة استحكمت المجاعة في غزة. وفي يوم الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات ارتكاب إسرائيل إبادة في غزة، إسرائيل بـ "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة" والتأكد من وصول مساعدات واسعة إلى غزة و "بتعاون كامل مع الأمم المتحدة".
ويزعم الاحتلال أن 11% من موظفي أونروا مرتبطون بحركة حماس والجهاد الإسلامي، وأن 30 شخصا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وشدد التقرير على أن دولة الاحتلال "لم تقدم أدلة مقنعة عن تورط موظفي الوكالة والذي قاد إلى تعليق الولايات المتحدة 450 مليون دولار تساهم فيها بمالية الوكالة، وتبعتها 16 دولة، في وقت يعاني فيه 2.3 مليون فلسطيني من خطر المجاعة".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:57 | 2024-04-01
01/04/2024 02:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
Lebanon 24
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
15:42 | 2024-03-31
31/03/2024 03:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُفاجئ الجمهور.. أطلت مع حبيبة طليقها تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُفاجئ الجمهور.. أطلت مع حبيبة طليقها تعرفوا إليها (صور)
03:19 | 2024-04-01
01/04/2024 03:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها المصرفي الكبير وفنانة شهيرة.. بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
بحضور زوجها المصرفي الكبير وفنانة شهيرة.. بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها (صور)
01:45 | 2024-04-01
01/04/2024 01:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
23:02 | 2024-03-31
31/03/2024 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2024-04-01
الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية
14:40 | 2024-04-01
إسرائيل: المبنى المستهدف في دمشق كان مقرا عسكريا للحرس الثوري
14:27 | 2024-04-01
البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية في دمشق
14:10 | 2024-04-01
روسيا تقصف مطارا عسكريا في مقاطعة دنيبروبيروفسك
14:09 | 2024-04-01
الملك عبدالله والسيسي يحذران من عواقب العملية في رفح
13:50 | 2024-04-01
طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 22:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 22:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 22:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24