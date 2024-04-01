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بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يلخص عملية مجمع الشفاء

Lebanon 24
01-04-2024 | 09:24
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قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه استكمل وجهاز الأمن العام عملية دقيقة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، معلنا القضاء على "200 مخرب، واعتقال ما يزيد عن 500 ينتمون إلى المنظمات الإرهابية".
وأضاف أنه "على مدار الأسبوعين الماضيين داهمت قوات الجيش وجهاز الأمن العام بقيادة الفرقة 162 مع قوات تابعة لمجموعة القتال 401، ووحدة 13 للكوماندوز البحري، والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال، ودوفديفان وهيئة الاستخبارات العسكرية مستشفى الشفاء".
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وتابع: "تم تنفيذ العملية بناء على المعلومات الاستخباراتية المسبقة والدقيقة الواردة من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن العام بشأن إدارة نشاطات المنظمات الإرهابية في القطاع من هذه المنطقة واستخدامها باعتبارها مركز تحكم وسيطرة ومقر قيادة عسكري".



وبحسب الجيش: "عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية، والمستندات الاستخباراتية في أنحاء المستشفى، واشتبكت مع مخربين في معارك وجهًا لوجه وخاضت معارك متجنبةً المساس بأفراد الطاقم الطبي والمرضى".
واختتم بالقول: "هذا الصباح تم استكمال المهمة حيث غادرت القوات منطقة المستشفى، سنواصل التصرف في شمال القطاع وفي كل مكان يرفع الإرهاب رأسه فيه".
وقال التلفزيون الفلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.
وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا. (سكاي نيوز)
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