نتنياهو مصرّ على إغلاق قناة الجزيرة.. البرلمان سيجتمع للبت بالقضية

Advertisement

استأنف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إجراءات إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، وقال المتحدث باسم "حزب الليكود" إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب.واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة والتي تعتبرها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.(عربي21)