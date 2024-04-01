"قُتل رفيقنا".. اغتيال مسؤول عيّنته روسيا بانفجار سيارة في أوكرانيا وهذا اسمه

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قُتل مسؤول عيّنته موسكو في شرق أوكرانيا، فاليري تشايكا اليوم الاثنين، في انفجار "سيارة مفخخة في ستاروبيلسك"، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة المحلية الموالية لروسيا فلاديمير تشيرنيف.وكتب تشيرنيف على "تليغرام" نقلا عن فرانس برس: "قُتل رفيقنا"، مؤكداً أنه ستجري التحقيقات اللازمة.وسبق أن استهدفت تفجيرات بسيارات مفّخخة مسؤولين موالين لروسيا في المناطق الأوكرانية المحتلة، واتُّهمت كييف بالوقوف خلفها.وفي وقت سابق، قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم الاثنين، إن روسيا استخدمت 5 من صواريخ تسيركون الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لمهاجمة كييف منذ بداية العام. وأضافت في منشور على "تليغرام" أن هذه الهجمات هي من بين أكثر من 180 هجوما روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ، شنت على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.وتقول روسيا إن صواريخ تسيركون التي يتم إطلاقها من البحر يبلغ مداها 1000 كيلومتر، وتنطلق بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت. وقال محللون عسكريون إن سرعة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قد تعني انخفاضا كبيرا في وقت رد الفعل للدفاعات الجوية والقدرة على مهاجمة أهداف كبيرة وعميقة وصعبة. (العربية)