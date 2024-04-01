فرنسا تطالب الصين بموقف واضح من الحرب الروسية الأوكرانية

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طالبت فرنسا الصين بتوجيه "رسائل واضحة" إلى روسيا بشأن الحرب ضد أوكرانيا، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى بكين.وتؤكد الصين من جانبها أنها تتخذ موقفا محايدا في هذا النزاع، لكنها لم تسلم من انتقادات الدول الغربية الحليفة لكييف، على خلفية عدم إدانتها الصريحة للغزو الروسي.في المقابل، تتخذ فرنسا في الآونة الأخيرة مواقف أكثر تصلبا في دعمها لأوكرانيا، بلغت ذروتها مع رفض ماكرون في شباط الماضي، استبعاد فكرة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.وقال سيجورنيه خلال زيارته بكين الإثنين إن بلاده تريد "أن تبعث الصين برسائل واضحة إلى روسيا" بشأن الحرب.وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره وانغ يي في بكين: "نحن على اقتناع بأن السلام المستدام لن يتحقق ما لم يتم التفاوض بشأنه مع الأوكرانيين"، متابعا: "لن يكون ثمة أمن للأوروبيين ما لم يتحقق سلام وفق القانون الدولي".وأكد: "هذا أمر أساسي بالنسبة إلينا، ولذلك فرنسا مصمّمة على الإبقاء على حوار وثيق مع الصين"، معتبرا أنه في إمكان الأخيرة أن تؤدي "دورا محوريا" في ضمان احترام القانون الدولي. (عربي21)