إسرائيل تجدد الاعتقال الإداري لأربع طالبات فلسطينيات

قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن إسرائيل جددت الاعتقال الإداري لأربع طالبات من الخليل في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أشهر.

وأضافت الجمعية في بيان لها أن أعمار الطالبات تتراوح بين 18عاما و21، وهن معتقلات منذ شهر كانون الاول 2023.

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وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.





وأوضح نادي الأسير في بيانه: "في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، فإن عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (19) أسيرة، وهن من بين نحو 73 أسيرة يقبعون في سجون الاحتلال".

وأضاف النادي في بيانه: "هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جراء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهن".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول استمرار اعتقال الطالبات الأربعة.

وذكر نادي الأسير في بيانه: "الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (4430) أمر اعتقال إداريا، وشمل كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقيين، والنشطاء".

ويشير البيان إلى تاريخ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من غزة وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية على القطاع.

وجاء في بيان منفصل لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية. (سكاي نيوز)