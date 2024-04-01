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عربي-دولي

بعد أداء السيسي لليمين الدستوري... ماذا سيحدث في الحكومة المصرية؟

Lebanon 24
01-04-2024 | 10:44
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كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري تفاصيل ما سيحدث في الحكومة المصرية من تغييرات بعد أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.


وقال بكري عبر حسابه الرسمي في تويتر: "غدا يؤدي الرئيس السيسي القسم أمام مجلس النواب، ليبدأ بعدها فترة رئاسية جديدة، نتمني أن تتحقق فيها الأماني والتطلعات".
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وتابع: "الرئيس سيلقي خطابا أمام المجلس بعد أداء القسم، سيحدد فيه ملامح المرحلة القادمة، بعدها يبدأ الرئيس ممارسة مهامه وأولها قبول استقالة المحافظين وإجراء تعديل أو تغيير حكومي، وأيا كان الأمر فالمرحلة الجديدة ستشهد رؤى ومسارات مختلفة في إطار مشروع بناء الدولة الحديثة في كافة المجالات".
ونوه البرلماني المصري: "بقيت كلمة لابد أن تقال وهي لقد كانت لي وجهات نظر عديدة في مواجهة حكومة مدبولي وطالبت بتغييرها أكثر من مرة، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن مصطفي مدبولي تحمل عبء كبيرا منذ تولية رئاسة الحكومة اجتهد كثيرا أصاب وأخطأ، لكنه كان مخلصا في مهمته وعمله ولم يتوان، ولم يتراجع، ولا أحد يشكك في نزاهته وحرصه على مصلحة الوطن، لقد تعرض لانتقادات كثيرة مني ومن الآخرين، لكنني أشهد أنه تحمل النقد برحابة صدر، ولم يقص أو يحرض أو يستبعد أحدا من معارضيه".
 
ويؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا الثلاثاء.
وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". (RT)
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