Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا.. مقتل مسؤول كبير وهذا ما جرى

Lebanon 24
01-04-2024 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1181904-638475930556884948.jpeg
Doc-P-1181904-638475930556884948.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرٍ أمني لم تُسمّه قوله إنّ الضربة الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، مساء اليوم الإثنين، أدت لى مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.
Advertisement
 
كذلك، نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية تأكيدها مقتل زاهدي إبان القصف الذي طال مبنى القنصلية الإيرانيّة في دمشق.
 
 
بدوره، قال موقع "نور نيوز" الإيراني إنّ "السفير الإيراني حسين أكبري لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا".
 
وكانت وكالة "سانا" السورية قالت إن الغارة استهدفت القنصلية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، كما تضررت أيضاً المباني المجاورة.
 
 
ولفتت الوكالة إلى أنّ العدوان حصل عند الساعة 17.00 مساء من اتجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوّي تصدت لصواريخ الغارة وأسقطت بعضها، وقالت: "لقد أدى العدوان إلى تدمير بناء القنصلية بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على إنتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2024-04-01
18:37 | 2024-04-01
18:13 | 2024-04-01
17:31 | 2024-04-01
16:44 | 2024-04-01
16:35 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24