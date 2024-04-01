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عربي-دولي
تفاصيل ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا.. مقتل مسؤول كبير وهذا ما جرى
Lebanon 24
01-04-2024
|
11:29
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرٍ أمني لم تُسمّه قوله إنّ الضربة الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، مساء اليوم الإثنين، أدت لى مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.
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كذلك، نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية تأكيدها مقتل زاهدي إبان القصف الذي طال مبنى القنصلية الإيرانيّة في دمشق.
بدوره، قال موقع "نور نيوز" الإيراني إنّ "السفير الإيراني حسين أكبري لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا".
وكانت وكالة "سانا" السورية قالت إن الغارة استهدفت القنصلية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، كما تضررت أيضاً المباني المجاورة.
ولفتت الوكالة إلى أنّ العدوان حصل عند الساعة 17.00 مساء من اتجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوّي تصدت لصواريخ الغارة وأسقطت بعضها، وقالت: "لقد أدى العدوان إلى
تدمير بناء القنصلية بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على إنتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".
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