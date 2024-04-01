الجامعة العربية تدعو لانهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

دعت جامعة الدول العربية، الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المتواصلة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع، بوقف إطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام، في جميع أماكن وجودهم من خلال إطلاق عدة فعاليات.

وبحسب البيان، دعت الجامعة "المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال والجدّي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات على المقدسات الدينية التي تهدف من خلالها إلى تهويد القدس".

وأكدت الجامعة دعمها للشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى أهدافه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادت بـ "صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من تضحيات جسام من خلال ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل أرضه وإقامة دولته".

وأدانت الجامعة في بيانها "السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين".

( الأناضول)