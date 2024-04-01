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رئيس الوزراء الياباني: سنسعى لتحقيق عالم تعيش فيه فلسطين وإسرائيل بسلام

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:20
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أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، أن بلاده ستبذل أقصى الجهود لتحقيق عالم تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام.

 جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضاني دعا إليها سفراء عدد من البلدان الإسلامية في طوكيو.

 وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة الفلسطيني، مبيناً أن بلاده ستواصل المساعدات الإنسانية والجهود الدبلوماسية بالتعاون مع الدول الإسلامية.

 وأشار كيشيدا إلى أهمية أواصر الثقة والصداقة بين اليابان والدول الإسلامية والتي تطورت على مدى سنوات عديدة.

 وأردف: "بما أن المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية، فإن التعاون بين اليابان والدول الإسلامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

( الأناضول)
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