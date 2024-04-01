أذربيجان تتهم أرمينيا بحشد قواتها على الحدود بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، تسجيل نشر أنظمة مدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان الوزارة: "بمساعدة وسائل المراقبة التقنية ونتيجة للمراقبة البصرية، تبين أن وحدات القوات المسلحة الأرمينية تقوم، في أجزاء مختلفة من الحدود، بإنشاء نقاط إطلاق نار طويل المدى، وبناء تحصينات خرسانية مسلحة، وكذلك وضع المدفعية وغيرها من أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المواقع".

وأضافت الوزارة في بيانها: "نعلن مرة أخرى أن المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع وأي استفزاز محتمل ستقع بالكامل على عاتق أرمينيا ورعاتها".

وشددت الوزارة على أن أي استفزاز يمكن أن يرتكبه الجانب الأرميني "سيتم قمعه بحزم".

( روسيا اليوم)