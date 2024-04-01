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غزة.. وصول ثاني سفينة مساعدات قادمة من قبرص الرومية

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:25
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وصلت ثاني سفينة مساعدات قبالة شاطئ مدينة غزة شمال القطاع، الاثنين، بعد يومين من إبحارها من قبرص الرومية، في إطار محاولة فتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر من قبل إسرائيل جوا وبحرا وبرا.

 ووصلت  سفينة مساعدات واحدة على بعد مئات الأمتار فقط من شاطئ مدينة غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة "البيدر" جنوب غرب المدينة.

 ولم يتم بعد الانتهاء من أعمال تمهيد الرصيف البحري بشكل كامل، والذي من المفترض أن ترسو عليه السفينة لإنزال حمولتها من المساعدات.

 وحتى اللحظة، لا تتوفر معلومات حول آلية تفريغ حمولة السفينة وتوزيعها على الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع.

( الأناضول)
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