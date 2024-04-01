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السيسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:40
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة غير معلنة المدة.

 وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كانوا في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.

 وأضاف البيان أنه جرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، كما كان في الاستقبال كبار المسؤولين الأردنيين، من مدنيين وعسكريين.

 ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة محمد مرزوق، وفق البيان ذاته.

  ( الأناضول)

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