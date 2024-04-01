البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية في دمشق

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيير إن الرئيس الأميركي جو بايدن "على علم بتقارير عن ضربة إسرائيلية قرب القنصلية الإيرانية في دمشق".

وقالت المتحدثة إن "فريقنا يبحث في الأمر".

وقد أسفرت غارة نفذها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم، استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، عن مقتل مستشارين عسكريين وجنرال في "الحرس الثوري".

وأعلن السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون، وأكد على أن "هذا الاعتداء لن يبقى دون رد، وردنا على الهجوم سيكون قاسيا".

( روسيا اليوم)